قصة مؤثرة لطبيب بلجيكي تعافى من كورونا

تحدث طبيب مسالك بولية بلجيكي عن تجربته "المذهلة" بعد أن تعافى بصعوبة من فيروس كورونا وخرج من العناية المركزة حيث أمضى 3 أسابيع في غيبوبة.

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وقال أنطوان ساسين من غرفته في مستشفى دلتا شيريك في بروكسل، حيث كان يعمل هناك، "كنت أرى نهايتي.. اعتقدت أنني سأموت ولن أعود للحياة أبدا".

وأضاف ساسين، الذي وصف التجربة بأنها "لا تصدق" وخرج من العناية المركزة يوم الثلاثاء: "رأيت (في الغيبوبة) والدي الذي توفي قبل أربع سنوات. وتحدثت معه".

وتابع: "شعرت ببالغ السعادة عندما استيقظت ورأيت وجوه أصدقائي. كان شعورا لا يوصف".

وشخص الأطباء إصابة ساسين (58 عاما) وفريقه في المستشفى بفيروس كورونا، وأدخلوه وحدة العناية المركزة عندما ساءت حالته.

ودخل في غيبوبة مستحثة طبيا، لكنه يقول إنه كان مدركا لرغبته الشديدة في التغلب على المرض، وإنه كانت لديه أيضا رؤى لوالده الراحل.

ويتطلع ساسين الآن إلى معانقة أفراد أسرته التي لم يرها منذ تشخيص حالته، وأن يقضي فترة النقاهة في المنزل.

وسجلت بلجيكا 38496 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، منها 5683 حالة وفاة.

المصدر: رويترز