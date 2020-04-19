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كورونا يودي بحياة إسرائيلية عمرها 29 عاما

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كورونا يودي بحياة إسرائيلية عمرها 29 عاما
Reuters
وفاة أصغر ضحايا كورونا بإسرائيل
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توفيت قبل ظهر اليوم الأحد، إسرائيلية مصابة بكورونا تبلغ من العمر 29 عاما، وهي تعد أصغر قتلى الوباء في إسرائيل حتى الآن.

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وأفادت مراسلتنا بأن إسرائيلية مصابة بكورونا تبلغ من العمر 29 عام توفيت اليوم في مستشفى هداسا عين كارم، مشيرة إلى أنها تعتبر أصغر قتلى كورونا في إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت صباح اليوم أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا بلغت 171 حالة وفاة، بعد تسجيل 6 وفيات جديدة ناجمة عن الوباء.

في غضون ذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل خلال آخر 24 ساعة بـ158 حالة جديدة، ووصل إلى 13362.

المصدر: RT

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