وفاة بول أونيل أول وزير خزانة في عهد بوش الابن

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن وزير الخزانة الأمريكي السابق بول أونيل توفي في منزله بمدينة بيتسبرغ اليوم السبت عن عمر ناهز 84 عاما.

واشتهر أونيل، الذي كان رئيسا لشركة ألكوا، بصراحته الشديدة.

وجرت إقالته بعد عامين من توليه وزارة الخزانة في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش.

ونقلت الصحيفة عن أسرته قولها إنه عولج من سرطان الرئة وإن وفاته لا علاقة لها بفيروس كورونا المستجد.

وكان أونيل أول وزير للخزانة في عهد الرئيس الجمهوري بوش، وتولى المنصب من يناير 2001 حتى ديسمبر 2002.

وشهدت تلك الفترة مشاحنات داخل الإدارة الأمريكية وظروفا اقتصادية عصيبة أججتها هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

Reuters

المصدر: رويترز