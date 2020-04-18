طهران تدعو السلطات التركية للإفراج المؤقت عن الإيرانيين المحتجزين لديها بسبب كورونا

دعا وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، السلطات التركية للإفراج المؤقت عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين لديها في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع الحكومة الإيرانية، في بيان، أن فضلي أجرى اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره التركي، سليمان صويلو، و"طالبه بالإفراج المؤقت عن الرعايا الإيرانيين المسجونين في تركيا في إطار الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا"​​​.

وأكد فضلي أن "تقديم الخدمات الحدودية بين إيران وتركيا أصبح على مدى 24 ساعة دون توقف".

وأشاد فضلي بـ"المواقف التركية الجيدة" بشأن معارضة العقوبات الأحادية، وكذلك تسهيل مرور الشاحنات الإيرانية.

وفي المقابل أعلن أنه سيوعز بتسهيل مرور الشاحنات التركية عبر الأراضي الإيرانية مع مراعاة البروتوكولات الصحية.

وأعرب وزير الداخلية الإيراني عن أمله بأن يكون هذا الوباء فرصة للتعاون والتضامن وتبادل التجارب والتقارب ببين دول المنطقة، إلا أنه أبدى أسفه من أن بعض البلدان الغربية وخاصة الولايات المتحدة "فشلت في هذا الامتحان ولم تقدم أداء جيدا في هذا الاختبار للتعاون والتنسيق".

وشدد على أن الولايات المتحدة لم تتعاون مع إيران بل شددت في هذه الظروف "حظرها الجائر حتى شمل المجالات المرتبطة بوباء فيروس كورونا".

من جانبه، أعرب وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، حسب البيان الإيراني، عن "ارتياحه للنجاح الذي حققته إيران في احتواء فايروس كورونا، وأكد ضرورة تبادل التجارب والتعاون بين البلدين في هذا المجال".

المصدر: وكالات