كرواتيا تمدد فترة قيود كورونا حتى 4 مايو

قال وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش، اليوم السبت، إن بلاده مددت إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة 15 يوما أخرى.

وجاء في تصريح لبوزينوفيتش:"قررنا تمديد الإجراءات لمدة 15 يوما حتى الرابع من مايو".

وأضاف بوزينوفيتش، أن الحكومة تدرس ما إذا كان من الممكن تخفيف القيود على الحركة تدريجيا لدعم الاقتصاد، بينما تحافظ في الوقت ذاته على حماية صحة المواطنين.

وقبل شهر، أغلقت الحكومة جميع المتاجر والحانات والمطاعم والمدارس وأوقفت وسائل النقل العام، وتركت فقط متاجر المواد الغذائية والصيدليات ومحطات البنزين مفتوحة.

وتسمح السلطات للمواطنين بمغادرة منازلهم لشراء الضروريات أو التماس العلاج الطبي أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو ممارسة التمارين الرياضية، لكن ليس في مجموعات مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وسجلت كرواتيا 1832 حالة إصابة بكوفيد-19 و39 حالة وفاة، وارتفع عدد الإصابات الجديدة اليوم السبت بواقع 18 وهو أدنى زيادة يومية مسجلة منذ 17 مارس.

كما انخفض عدد الحالات الجديدة على مدى الأيام الماضية إذ جرى اكتشاف 50 حالة جديدة يوم الخميس و23 يوم الجمعة، وكانت سلطات الصحة أكدت يوم الأحد ظهور 66 حالة جديدة.

المصدر: رويترز