بومبيو: يجب على مجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة المفروض على إيران

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي بتمديد قرار حظر توريد الأسلحة لإيران قبل "تصاعد العنف الإيراني" وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط.

ونشر الوزير تغريدة على "تويتر" قال فيها: "ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران، أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، بعد ستة أشهر من اليوم.. يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد الحظر قبل تصاعد العنف في إيران وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط".

وأضاف بومبيو: "عقارب الساعة تدق".

وتابع قائلا: "في العام الماضي، أطلقت إيران صواريخ بالستية على جيرانها، زرعت ألغاما في ناقلات النفط واستولت عليها، وهربت الأسلحة إلى مناطق النزاع، وأسقطت طائرة ركاب مدنية.. لا يمكننا المخاطرة بإيران بشراء أسلحة أكثر تقدما ونقل ترسانتها إلى جهات غير مسؤولة".

وكانت الأمم المتحدة فرضت حظرا على توريد الأسلحة لإيران خلال عامي 2006-2007، ومن المقرر أن ينتهي الحظر بعد 6 أشهر.

In the last year, #Iran fired ballistic missiles at its neighbors, mined and captured oil tankers, smuggled weapons into conflict zones, and shot down a civilian passenger jet. We can't risk Iran buying more advanced weapons and transferring their arsenal to irresponsible actors. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 18, 2020

المصدر: وكالات + "تويتر"