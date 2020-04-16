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ميلانيا ترامب لخطيبة جونسون الحامل: نصلي من أجلكما

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ميلانيا ترامب لخطيبة جونسون الحامل: نصلي من أجلكما
AFP Tolga AKMEN
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع خطيبته كاري سيموندس
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أعلن البيت الأبيض أن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب اتصلت هاتفيا بكاري سيموندس، خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وتمنت لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض في بيان له، اليوم الخميس، إن "السيدة ترامب عبرت عن تمنياتها الطيبة للسيدة سيموندس ورئيس الوزراء جونسون، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تصلي من أجل شفائهما العاجل والكامل".

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يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أصيب بفيروس كورونا، ونقل إلى العناية المركز لعدة أيام قبل أن بدأ بالتعافي.

كما ذكرت خطيبته الحامل كاري سيموندس يوم 4 أبريل الجاري أنها شعرت بأعراض مماثلة للإصابة بفيروس كورونا، لكنها تماثلت للشفاء.

المصدر: رويترز

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