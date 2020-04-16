لوكاشينكو: الفيروس التاجي درس لهاتين الفئتين!

وصف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، جائحة الفيروس التاجي بأنها درس جيد لمدمني المخدرات والمدخنين، وطلب من هؤلاء إعادة التفكير في سلوكهم.

وذكر المكتب الإعلامي الرئاسي في بيلاروس، أن رئيس البلاد عقد اجتماعا بشأن العفو عن مدانين بارتكاب جرائم في مجال تهريب المخدرات، وتطرق بشكل خاص إلى قضية انتشار الفيروس التاجي، مشيرا إلى أنهم الفئات الأكثر عرضة بين المواطنين للإصابة بالعدوي.

وقال لوكاشينكو: "هذا درس جيد بالنسبة لمدمني المخدرات والمدخنين. نحن نرى ذلك من خلال أمراض التهابات الرئة الخطيرة. والالتهاب الرئوي المثقل بالفيروس التاجي، هو درس مفيد للتفكير في تنظيم حياتك بعد هذا الوباء".

وتقول الإحصاءات الرسمية، إن عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي ارتفعت في بيلاروس إلى 3728 حالة، في حين توفى 36 مريضا.

المصدر: نوفوستي