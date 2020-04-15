الصحة التركية: تسجيل 115 وفاة و4281 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية الأربعاء، عن تسجيل 115 وفاة، و4281 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1518، والإصابات إلى 69392.

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وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 5674، إثر تماثل 875 مريضا جديدا للشفاء.

ولفت قوجة إلى أن عدد الإصابات والمرضى الذين يحتاجون إلى التنفس الاصطناعي والعناية المركزة يميل إلى الثبات.

ويعد معدل الوفيات اليوم الأربعاء، هو الأعلى منذ تفشي الوباء في تركيا والمرة الثانية التي تسجل فيها البلاد أكثر من مئة حالة وفاة خلال أربع وعشرين ساعة، بعد تسجيل 107 حالة أمس​​​.

المصدر: RT