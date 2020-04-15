ميلانو بصدد إصدار "رخصة مناعة" ضد كورونا للسائقين العموميين

أعلنت مدينة ميلانو الإيطالية، مركز إقليم لومبارديا الأكثر تضررا بكورونا، أنها بصدد إجراء فحوصات مصلية لإصدار "رخص مناعة" ضد الفيروس، على أن يبدأ فرضها على سائقي السيارات العمومية.

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وقال عمدة المدينة جوزيبي سالا الأربعاء، إن "بلدية ميلانو ستخضع بعد اتفاق مع مستشفى "ساكو" للأمراض المعدية، لاختبارات مصلية للتحقق من الحصانة من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "الاختبارات ستجرى في بادئ الأمر على جميع سائقي النقل العام البالغ عددهم 4 آلاف شخص".

وأشار إلى أن "دولا أوروبية والعديد من البلدان حول العالم، بدأت التحضير لإعادة الأنشطة التجارية والإنتاجية. من الواضح أنني لا أعرف متى وكيف ستقرر الحكومة الإيطالية ذلك على المستوى الوطني، ولكن يجب أن نكون جاهزين".

وبالرغم من أن اختبارات الدم للكشف عن الأجسام المضادة تعتبر وسيلة هامة لمعرفة مدى تفشى الجائحة، إلا أنها لا تزال مصدر جدل في إيطاليا، كما أنها لا تحدد ما إذا كان الشخص الذي تعرض للإصابة لا يزال يحمل الفيروس أم لا.

وأعلنت السلطات الإيطالية في آخر إحصائية لها الثلاثاء، عن تسجل 600 ووفاتين، و2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 21067، والإصابات 162488، في أدنى معدل يومي للإصابات منذ 13 مارس.

المصدر: آكي