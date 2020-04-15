 
مباشر

ميلانو بصدد إصدار "رخصة مناعة" ضد كورونا للسائقين العموميين

أخبار العالم

ميلانو بصدد إصدار
Reuters ALESSANDRO GAROFALO
سائقو سيارات أجرة في إيطاليا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/no7b

أعلنت مدينة ميلانو الإيطالية، مركز إقليم لومبارديا الأكثر تضررا بكورونا، أنها بصدد إجراء فحوصات مصلية لإصدار "رخص مناعة" ضد الفيروس، على أن يبدأ فرضها على سائقي السيارات العمومية.

إقرأ المزيد
إيطاليا تسجل 602 حالة وفاة و2972 إصابة جديدة بكورونا
إيطاليا تسجل 602 حالة وفاة و2972 إصابة جديدة بكورونا

وقال عمدة المدينة جوزيبي سالا الأربعاء، إن "بلدية ميلانو ستخضع بعد اتفاق مع مستشفى "ساكو" للأمراض المعدية، لاختبارات مصلية للتحقق من الحصانة من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "الاختبارات ستجرى في بادئ الأمر على جميع سائقي النقل العام البالغ عددهم 4 آلاف شخص".

وأشار إلى أن "دولا أوروبية والعديد من البلدان حول العالم، بدأت التحضير لإعادة الأنشطة التجارية والإنتاجية. من الواضح أنني لا أعرف متى وكيف ستقرر الحكومة الإيطالية ذلك على المستوى الوطني، ولكن يجب أن نكون جاهزين".

وبالرغم من أن اختبارات الدم للكشف عن الأجسام المضادة تعتبر وسيلة هامة لمعرفة مدى تفشى الجائحة، إلا أنها لا تزال مصدر جدل في إيطاليا، كما أنها لا تحدد ما إذا كان الشخص الذي تعرض للإصابة لا يزال يحمل الفيروس أم لا.

وأعلنت السلطات الإيطالية في آخر إحصائية لها الثلاثاء، عن تسجل 600 ووفاتين، و2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 21067، والإصابات 162488، في أدنى معدل يومي للإصابات منذ 13 مارس.

المصدر: آكي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا