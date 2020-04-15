كورونا في إسرائيل.. الوفيات 126 والإصابات تتجاوز الـ12000

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد ارتفع إلى 12200، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن العدوى 126.

وأكدت الوزارة أن 176 مريضا لا يزالون في حالة خطرة، منهم 132 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصل عدد المتعافين إلى 2309 أشخاص.

وبين ضحايا الفيروس الجدد، امرأة في سن 82 عاما من نزلاء دار لرعاية المسنين في بئر السبع، وهذه هي حالة الوفاة الـ14 في هذه المؤسسة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل