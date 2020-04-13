الصحة العالمية تعلن عن إصابة ثالثة بإيبولا في الكونغو عوضا عن زوال الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابة ثالثة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تأكيدا لظهور موجة جديدة من الوباء هناك.

وأوضحت المنظمة، أن الحالة الثالثة سجلت لدى طفلة في الـ7 من عمرها وظهرت عليها أعراض المرض بعد أن زارت نفس المركز الطبي الذي تلقى فيه خدمات المصابان اللذان تم رصدهما قبلها.

وكانت منظمة الصحة العالمية تستعد لإعلان القضاء على إيبولا في الكونغو الديمقراطية اليوم 13 أبريل، لكن في الـ10 من الشهر الحالي تم تسجيل أول إصابة مستجدة بالفيروس في البلاد منذ 52 يوما.

المصدر: رويترز + وكالات