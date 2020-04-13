حاكم كاليفورنيا: تمكنا من تغيير المنحنى الوبائي بشكل كبير

اعتبر حاكم كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم، أن الوقت حان للتفكير في سبل إعادة فتح المؤسسات العامة والنشاط الاقتصادي، مع استقرار عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات.

وقال نيوسوم، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إنه يجب الآن دراسة سبل التخفيف التدريجي للقيود و"فعل ذلك بطرق آمنة واستراتيجية ومسؤولة"، مشيرا إلى أنه بدأ بحث هذا الموضوع من حاكمي واشنطن وأوريغون.

وشدد على ضرورة مواصلة الالتزام بإرشادات السلطات، وأضاف: "تمكنا من تغيير المنحنى بشكل كبير".

وأشار إلى أن عدد الإصابات المؤكدة في الولاية يبلغ حاليا 22348 حالة، بينها 687 وفاة.

وشدد على أن عدد المصابين في المستشفيات يبلغ 3015 شخصا، بينهم 1078 في العناية المركزة، وأن هذا المعدل يشهد استقرارا نسبيا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية