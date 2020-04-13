نتائج فحوصات جونسون لفيروس كورونا سلبية

خضع بوريس جونسون لفحص طبي جديد كانت نتيجته سلبية، وهذا يعني أن رئيس الوزراء البريطاني تعافى كليا من فيروس كورونا .

ونصح الأطباء جونسون بالبقاء في المنزل الريفي لفترة نقاهة وراحة أطول.

بدوره، أفاد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن جونسون يركز حاليا على التعافي وليس على مهامه.



يشار إلى أن جونسون كان خرج، الأحد، من مستشفى سانت توماس بعد أسبوع على دخوله في لندن، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتأزم حالته الصحية.



وظهر في فيديو بث على حسابه على تويتر، متعافياً، وهو يناشد البريطانيين البقاء في المنزل، مؤكداً أن البلاد تحقق تقدما في معركتها الوطنية ضد الوباء.

المصدر: RT