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البابا فرنسيس: لنصلي من أجل من يبحثون عن سبيل للخروج من أزمة كورونا ولمرحلة ما بعد الوباء

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البابا فرنسيس: لنصلي من أجل من يبحثون عن سبيل للخروج من أزمة كورونا ولمرحلة ما بعد الوباء
Reuters VATICAN MEDIA
البابا فرنسيس
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دعا البابا فرنسيس إلى الصلاة من أجل الحكام والعلماء الذين يبحثون عن سبيل للخروج من أزمة تفشي فيروس كورونا ولمرحلة ما بعد الوباء.

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وكتب البابا فرنسيس في تغريدة عبر "تويتر: "لنصلي معا من أجل الحكام والعلماء والسياسيين الذين بدؤوا يبحثون عن سبيل للخروج من هذه الأزمة ولمرحلة ما بعد الوباء، لكي يجدوا الحلول الصحيحة التي تكون على الدوام لصالح الناس والشعوب".

وأشاد البابا بالجهد الذي تقوم به النساء في مجال القطاع الصحي، وقال: "أريد اليوم أن أتذكر معكم ما تقوم به العديد من النساء في زمن حالة الطوارئ الصحية كي يعتنين بالآخرين".

وكان البابا فرنسيس دعا في رسالة عيد الفصح أمس الأحد، لإلغاء ديون الدول الفقيرة، وتطبيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع مناطق النزاع، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأعرب البابا عن أمله في "تخفيف العقوبات العالمية التي تمنع الدول التي تعاني منها من تقديم الدعم الملائم لمواطنيها".

المصدر: RT

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