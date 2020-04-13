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الصين ستكثف فحوص كورونا لمغادري مدينة ووهان

أخبار العالم

الصين ستكثف فحوص كورونا لمغادري مدينة ووهان
AFP Wuhan China
مستشفى في مدينة ووهان الصينية
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أعلنت الحكومة الصينية، عقب اجتماع ترأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، أن السلطات ستكثف إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد للمغادرين من مدينة ووهان.

وأشار تقرير بثه التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الاثنين، إلى أن "الحكومة ستوسع نطاق تغطية الاختبارات خاصة لمن يغادرون ووهان وسيعملون في التدريس أو القطاعات الطبية والخدمات العامة".

ووهان هي المدينة الصينية التي ظهر فيها المرض للمرة الأولى، وكانت بؤرة التفشي في البلاد، وأنهت الأسبوع الماضي إجراءات عزل عامة صارمة دامت لشهرين.

المصدر: "رويترز"

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