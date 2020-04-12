إيراني نقل عدوى كورونا لقريتين في الأحواز

أعلن محافظ مدينة رامشير قرب مدينة الأحواز جنوب غرب إيران، أن مصابا بكورونا من أهالي المدينة، نقل الفيروس إلى أهالي قريتين تابعتين للمحافظة.

وقال المحافظ مجيد حسيني نجاد، إن "المصاب لم يعزل نفسه بل نصب خيمة في إحدى قرى المحافظة وزاره العديد من سكان القرى، الأمر الذي أدى إلى تفشي كورونا في قريتين".

وأضاف: "هناك مساع لمنع انتشار الفيروس إلى القرى الأخرى في المحافظة".

وفي سياق منفصل، شب حريق في مستشفى الرازي في مدينة الأحواز اليوم الأحد، وهو المستشفى الوحيد في المدينة الذي يعالج مصابي فيروس كورونا.

وذكرت الأنباء، أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران التي طالت قسم غسيل الكلى في المستشفى، مشيرة إلى عدم تضرر "قسم المصابين بفيروس كورونا".

المصدر: RT