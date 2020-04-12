 
مباشر

2821 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و129 وفاة

أخبار العالم

2821 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا و129 وفاة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nn9d

كشف معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 120479 حالة.

إقرأ المزيد
ألمانيا: النموذجان الصيني والأمريكي لمواجهة كورونا مرفوضان في أوروبا
ألمانيا: النموذجان الصيني والأمريكي لمواجهة كورونا مرفوضان في أوروبا

وأوضح المعهد أن هذا الرقم أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها يوم أمس السبت وبلغت 4133 حالة، ومثل ثاني تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.

وأعلن المعهد عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بـ129 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في ألمانيا بهذا الفيروس 2673 حالة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا