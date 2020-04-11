تركيا تسحب "فاتح" من مياه المتوسط

أعلنت أنقرة عن سحب سفينة التنقيب "فاتح" من البحر المتوسط، لتوجيهها إلى البحر الأسود، وذلك بعد أقل من 5 أشهر من توقيعها اتفاق الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية.

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وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن "فاتح" عادت من منطقة شرق المتوسط إلى ميناء اسطنبول، استعدادا للذهاب إلى وجهتها الجديدة بمنطقة البحر الأسود.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر السفينة وهي ترسو قبالة سواحل اسطنبول، مشيرة إلى أن "فاتح" ستعبر في وقت لاحق مضيق البوسفور متجهة نحو البحر الأسود.

وقال موقع "ترك برس"، إنه من المنتظر أن تنتقل "فاتح" إلى البحر الأسود، عقب إجراء بعض التغييرات، كي تتمكن من العبور تحت الجسور المعلّقة فوق البوسفور.

المصدر: وكالات