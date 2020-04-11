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حصيلة وفيات كورونا في كندا تلامس الـ600

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حصيلة وفيات كورونا في كندا تلامس الـ600
Reuters Chris Helgren
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سجلت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في كندا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بـ69 حالة جديدة، وبلغت 600 حالة.

وتظهر آخر البيانات المنشورة على موقع وكالة الصحة العامة الكندية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد وصل حتى الآن إلى 22544، بالإضافة إلى 15 إصابة محتملة غير مؤكدة بعد.

وتعود أكثر من 50% من هذه الإصابات (11677 حالة) إلى مقاطعة كيبك، فيما خضع أكثر من 401 ألف شخص في كندا حتى الآن لفحص كورونا.

المصدر: RT + رويترز

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