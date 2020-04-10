ارتفاع حصيلة مصابي كورونا على حاملة "ثيودور روزفلت" إلى الضعف

أعلنت البحرية الأمريكية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بين أفراد طاقم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" قد تضاعف خلال 3 أيام، ووصل إلى 447 حالة.

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وورد في تقرير البحرية الأمريكية: "حتى اليوم، تم اختبار 92% من أفراد طاقم "ثيودور روزفلت"، وجاءت نتيجة 447 منهم إيجابية و3284 سلبية، و3155 فردا تم إنزالهم إلى الشاطئ".

وترسو حاملة الطائرات حاليا في قاعدة غوام العسكرية، وأكد آمرها أنها لا تزال تقوم بالمناوبة القتالية على الرغم من اكتشاف إصابات بالفيروس التاجي بين طاقمها.

وتمت إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية أخرى، هي "بريت كروزير"، بعد نشره رسالة قوية وجهها للقيادة وطالب فيها بإنزال معظم أفراد طاقم الحاملة إلى الشاطئ.

المصدر: "نوفوستي"