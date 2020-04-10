 
مباشر
عاجل
ترامب: خسائرنا البشرية بسبب كورونا ستكون أقل بكثير من 100 ألف شخص

فرنسا.. عدد ضحايا كورونا يصل إلى 13197 وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ90 ألفا

أخبار العالم

فرنسا.. عدد ضحايا كورونا يصل إلى 13197 وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ90 ألفا
AFP Pascal GUYOT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nmze

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 90 ألف شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 13197 حالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة الفرنسية إلى عودة ارتفاع عدد الوفيات بالمستشفيات بعد يومين من انخفاضها، حيث تم تسجيل 554 وفاة جديدة اليوم الجمعة مقابل 424 الخميس.

إقرأ المزيد
الدفاع الفرنسية تؤكد تسجيل 50 إصابة بكورونا على متن حاملة الطائرات
الدفاع الفرنسية تؤكد تسجيل 50 إصابة بكورونا على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"

وبلغ عدد المصابين في غرف العناية المركزة 7004 أشخاص، مرتفعا بواقع 62 حالة خلال اليوم الأخير.

واعتبرت وزارة الصحة أن فرنسا تدخل مرحلة الاستقرار في ما يخص انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجراءات العزل الصحي بدأت تأتي بنتائجها.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا