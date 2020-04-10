تايلاند: وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الجمعة، عن تسجيل وفاة و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وصرح المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19"، تاوسين ويسانويوتين، للصحفيين بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد بلغت 33 حالة، مؤكدا أن الضحية الجديدة امرأة في سن 43 عاما.

وتابع المسؤول أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 2473 حالة، لافتا إلى أن 27 من الإصابات الجديدة مرتبطة بحالات سابقة، فيما كانت ثلاث أخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

المصدر: رويترز