أوكرانيا.. تحذير من الانزلاق إلى تشيرنوبل أخرى!

عبرت رابطة قدامى العاملين في مجال الطاقة الذرية بأوكرانيا عن مخاوف تجاه الوضع القائم في مجال الطاقة النووية، محذرة من خطر تشيرنوبل ثانية.

ونشر النائب السابق في البرلمان الأوكراني أليكسي جورافكو، رسالة بهذا الشأن موجهة من الرابطة إلى رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دينيس شميغال ورئيس البرلمان دميتري رازومكوف، جاء فيها أن "وضعا مهددا يتشكل في الطاقة الذرية بأوكرانيا".

ولفت ممثلو هذه الرابطة إلى أن شركة الطاقة النووية المورد الرئيس للطاقة الكهربائية في البلاد، ليس لديها مدراء دائمون بتصاريح ذات صلة.

وتبعا لذلك، قالوا إنه من الناحية القانونة، لا يوجد أحد لديه مسؤولية عن أمن محطات الطاقة النووية، وتساؤلوا: "هل حقا قليل علينا تشيرنوبل، ونحن نحاول تكرارها مرة أخرى؟".

وأشارت الرابطة الأوكرانية لقدامى العاملين في المجال النووي إلى أن شركة الطاقة الذرية تعاني من نقص متزايد في الموارد المالية الضرورية لتأمين التشغيل الآمن وشراء الوقود النووي، وسألت قيادة البلاد عما إذا كانت تعي ما سينجم عن الإغلاق القسري لوحدات الطاقة الذرية.

ورصدت الرابطة التي تضم مسؤولين رفيعين ومتخصصين سابقين في الطاقة النووية، وجود محاولات متواصلة لإدخال أشخاص بعيدين عن الطاقة النووية إلى إدارة الشركة.

وخاطبت الرابطة في هذا السياق المسؤولين قائلة: "هل تدركون أن ذلك يعد انتهاكا جسيما لنظام الأمن النووي الدولي؟".

وطالب القائمون على رابطة قدامى العاملين في مجال الطاقة النووية في أوكرانيا، بمنع مثل هذه الممارسات، ووقف انزلاق البلاد نحو تشيرنوبل أخرى.

المصدر: نوفوستي