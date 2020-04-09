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الصين: تسجيل وفاتين و63 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم

TINGSHU WANG
Reuters TINGSHU WANG
شارع بالعاصمة الصينية بكين
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الأربعاء، حالتي وفاة، و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها وافدة.

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ورصدت كلا حالتي الوفاة في ووهان، بؤرة المرض الرئيسية في البلاد، لكن المنطقة لم تسجل إي إصابات جديدة خلال اليوم الماضي.

وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة لحالات وافدة من الخارج، مضيفة أن إجمالي الإصابات الوافدة بلغ 1103 حالة، لا يزال 729 منها تتلقى العلاج.

ووصلت حصيلة الحالات المصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى يوم الأربعاء إلى 81865.

المصدر: وكالات

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