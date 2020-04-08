بومبيو: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الوقت ليس مناسبا لـ "محاسبة" الصين فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول "العواقب المحتملة" لتصرفات الصين، التي تتهمها واشنطن بإخفاء معلومات عن فيروس كورونا، قال بومبيو إن "الوقت ليس مناسبا للمحاسبة، وإنما هو الوقت للوضوح والشفافية".

وبشأن علاقات واشنطن مع منظمة الصحة العالمية، التي انتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما إياها بالانحياز للصين، قال بومبيو إن الولايات المتحدة تقوم بتقييم تمويلها للمنظمة.

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وأشار مع ذلك إلى أن الوقت ليس مناسبا لتغيير قيادة منظمة الصحة العالمية.

وتحدث بومبيو أيضا عن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في سياق محاربة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن 50 ألف مواطن أمريكي عادوا إلى البلاد، وأن هناك عدة آلاف آخرين بانتظار العودة.

المصدر: رويترز