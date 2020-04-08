السجن لسارق 3 كمامات من مستشفى في لندن

قضت محكمة بريطانية بسجن رجل لثلاثة أشهر بعد سرقته 3 كمامات من أحد مستشفيات لندن، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تفشيا كبيرا لفيروس كورونا.

واعترف المتهم ليرون حسين (34 سنة) بسرقة 3 كمامات واقية يوم الأحد الماضي من مستشفى "كينغ كوليدج" بالعاصمة البريطانية.

وكان القضاء البريطاني أصدر الأسبوع المنصرم حكما بسجن رجل لمدة ستة أشهر بعد أن تعمد السعال على رجل أمن كان بصدد فحصه.

يذكر أن السلطات الصحية البريطانية أفادت في وقت سابق من اليوم بتسجيل 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6483 حالة.

وتدخل المملكة المتحدة ما قال الباحثون إنها المرحلة الأشد فتكا في التفشي، كما تشهد جدلا حول التوقيت الملائم لرفع إجراءات العزل العام.

المصدر: "لوفيغارو"