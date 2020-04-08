"الصحة العالمية" تحذر من انتشار سريع لكورونا في إفريقيا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن يجتاح فيروس كورونا المستجد إفريقيا بسرعة، وقالت إن عدد الحالات المؤكدة لعدوى COVID-19 تجاوز 10 آلاف في القارة السمراء، وتوفي هناك أكثر من 500 شخص.

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وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان اليوم الأربعاء:"تجاوز عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس COVID-19 في إفريقيا عشرة آلاف، وتوفي أكثر من 500 شخص. انتقل الفيروس إلى القارة متأخرا لفترة طويلة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، لكن العدوى انتشرت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، في 7 مارس، تم تسجيل 5 حالات إصابة جديدة في القارة السمراء، ولكن في 7 أبريل، تم تسجيل 274 حالة.

ومنذ ظهور COVID-19 في القارة السمراء في 14 فبراير، تم الإبلاغ عن الإصابات في 52 دولة إفريقية.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن أجهزتها تعمل مع السلطات الإفريقية لتوسيع قدراتها في مجالات مهمة مثل الفحوص والعزل ومراقبة اتصالات الأشخاص المصابين ومنع انتشار العدوى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي أن تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم يعتبر وباء عالميا (جائحة).

المصدر: نوفوستي