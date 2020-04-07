إيطاليا: هناك انعكاس جزئي في انتشار كورونا لكننا في بداية مرحلة انتقال طويلة

أكدت الحكومة الإيطالية أن البلاد ليست قريبة من الخروج من حالة الطوارئ الحالية، مشيرة إلى أن إيطاليا تمر بمرحلة انتقالية طويلة الأمد رغم رصد "انعكاس جزئي في انتشار" المرض.

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وقال مفوض الحكومة الإيطالية لحالة طوارئ فيروس كورونا المستجد، دومينيكو أركوري، خلال مؤتمر صحفي بمقر الدفاع المدني بالعاصمة روما، اليوم الثلاثاء: "حذار من الأوهام البصرية والسراب الخطير. نحن لسنا على بعد خطوات قليلة من الخروج من حالة الطوارئ، من ساعة الصفر الافتراضية التي تعيدنا إلى الوضع السابق. لا للإعلان أن كلنا طلقاء ويمكننا العودة إلى عاداتنا القديمة".

ونوه أركوري: "نحن في بداية مرحلة انتقالية طويلة ولن يكون من المغتفر عدم الالتزام بالتدابير... هذا سيجعل التضحيات التي قدمت حتى الآن غير مجدية".

وأضاف أركوري محذرا من خروج المواطنين من منازلهم للاحتفال بعيد الفصح يوم الأحد المقبل: "يجب ألا نرتكب الأخطاء في الأيام القليلة القادمة وأن نبقي أعيننا مفتوحة. لا يمكن أن نرتكب أخطاء بشأن طريقة الخروج مما يسمى بالمرحلة الأولى".

وفي إشارة الى البيانات الأخيرة المعلنة عن أعداد الموتى والمصابين بالفيروس في البلاد، قال المسؤول الحكومي: "تضمنت نشرة المعاناة اليومية أمس بيانات توضح انعكاسا جزئيا أوليا لمسار انتشار العدوى. بعد أسابيع من التضحيات الصعبة، ها نحن بدأنا نتنفس الصعداء".

وتابع: "لقد كرر العلماء أنه ليس هناك شك في نتيجة المعركة، نحن البشر أقوى بكثير من هذا الفيروس. لكنني أجد صعوبة في الشعور بالفرح، حيث لا يزال هناك العديد من الوفيات، والواقع القاسي أصعب من الخوارزميات والمحاكاة".

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بـ17127 حالة والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بـ 13586 حالة.

المصدر: أكي + وكالات