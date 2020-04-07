 
مباشر
عاجل
الإمارات تسجل 283 إصابة ووفاة 1 جديدة بفيروس كورونا

البيت الأبيض ينهي مهام المتحدثة باسمه

أخبار العالم

البيت الأبيض ينهي مهام المتحدثة باسمه
Reuters /FW1F/Cynthia Osterman
المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nm24

أعلنت ميلانيا ترامب، عقيلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنهاء مهام ستيفاني غريشمان كمتحدثة باسم البيت الأبيض، لتصبح ناطقة باسم زوجة الرئيس وكبيرة موظفيها.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ميلانيا ترامب قولها: "أرحب بستيفاني مجددا في الفريق الذي ستؤدي فيه مهمة جديدة"، مضيفة "لقد كانت ستيفاني ركيزة أساسية وقائدة حقيقية في الإدارة منذ يومها الأول، وأنا متأكدة من أنها ستتميز في وظيفتها الجديدة ككبيرة الموظفين".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت في وقت سابق من اليوم إن غريشمان غادرت منصبها كمتحدثة باسم البيت الأبيض من دون أن تبلغ الصحفيين بذلك.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا