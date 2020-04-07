البيت الأبيض ينهي مهام المتحدثة باسمه

أعلنت ميلانيا ترامب، عقيلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنهاء مهام ستيفاني غريشمان كمتحدثة باسم البيت الأبيض، لتصبح ناطقة باسم زوجة الرئيس وكبيرة موظفيها.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ميلانيا ترامب قولها: "أرحب بستيفاني مجددا في الفريق الذي ستؤدي فيه مهمة جديدة"، مضيفة "لقد كانت ستيفاني ركيزة أساسية وقائدة حقيقية في الإدارة منذ يومها الأول، وأنا متأكدة من أنها ستتميز في وظيفتها الجديدة ككبيرة الموظفين".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت في وقت سابق من اليوم إن غريشمان غادرت منصبها كمتحدثة باسم البيت الأبيض من دون أن تبلغ الصحفيين بذلك.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية