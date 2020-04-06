كورونا قد يمنع نتنياهو من زيارة إلى موسكو

لم تستطع السفارة الإسرائيلية لدى موسكو التأكيد فيما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيزور موسكو لحضور الاحتفالات بمناسبة عيد النصر يوم 9 مايو.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، عن السفارة قولها، يوم الاثنين، في معرض ردها على سؤال بهذا الشأن: "كما تعلمون، نمر في إسرائيل بمرحلة تشكيل الحكومة، ويضاف إلى ذلك فيروس كورونا الذي شمل تأثيره جوانب الحياة كافة في جميع دول العالم".

وأشارت السفارة إلى أن العلاقات بين نتنياهو والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تبقى ودية، الأمر الذي يدل عليه الاتصال الهاتفي الذي أجرياه اليوم الاثنين. وأضافت: "نأمل أن تتضح الأمور أكثر مع اقتراب أعياد شهر مايو".

المصدر: إنترفاكس