الخارجية الروسية تسخر من وزير سويدي

سخرت الخارجية الروسية من وزير الطاقة والتكنولوجيا الرقمية السويدي، أندرس إيغيمان، الذي أعلن نفسه ضحية "للذباب الإلكتروني الروسي" في الإنترنت.

ونشرت الخارجية الروسية على حسابها في موقع "فيسبوك" تدوينة تتضمن صورة إيغيمان، وعلقت بالقول: "عندما يتبين أن هجوم الذباب الإلكتروني الروسي كان في الحقيقة مدبرا من قبل مجموعة محلية من مرتدي قبعات مصنوعة من ورق القصدير".

وزعم الوزير السويدي في ديسمبر عام 2019 أنه وقع ضحية "للذباب الإلكتروني الروسي على الإنترنت"، إلا أن صحيفة "SVT Nyheter" كشفت مؤخرا أن أثر الهجوم يقود إلى ناشطين محليين.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أن مئات التعليقات، التي ظهرت في حينه تحت تدوينة لإيغيمان حول نيته تطوير شبكة "5G"، تعود إلى أشخاص من مجموعة واحدة في "فيسبوك" تعرب عن قلقها من مخاطر "الإشعاع الناجم" عن هذه التكنولوجيا الإلكترونية.

جدير بالذكر أن ارتداء القبعات المصنوعة من ورق القصدير في العادة يتم من أشخاص يعانون من رهاب الموجات الإلكترونية، بهدف منع دخول الموجات الضارة إلى أدمغتهم.

المصدر: RT + وكالات