إثيوبيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارة الصحة ومعهد الصحة الإثيوبي، إن حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر 60 عاما، كان في العناية المركزة خلال الأيام الستة الماضية، وتوفي الأحد.

وسجلت السلطات الصحية الإثيوبية، 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 43 حالة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الإثيوبية إن من بين المصابين 3 مواطنين وإريتريا وليبيا، موضحة أن الأول يبلغ من العمر 26 عاما، والثاني 60 عاما، فيما يبلغ عمر الثالث 45 عاما، وأما الحالة الرابعة فهي لشابة تبلغ من العمر 27 عاما.

وأضافت أن الحالة الخامسة لشاب يبلغ من العمر 30 عاما، كان قد خالط أحد المصابين بالفيروس، فيما كانت الحالات الأربعة الأخرى مرتبطة بالسفر للخارج.

وقررت الحكومة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، إغلاق جميع الحدود البرية للبلاد كتدبير جديد لمواجهة فيروس كورونا، وفرض حجر صحي مدته 14 يوما على جميع القادمين عبر المطارات.

كما قررت إغلاق المدارس وحظر الأنشطة الرياضية والتجمعات، للحد من تفشي الفيروس في البلاد.

المصدر: وكالات