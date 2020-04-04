كورونا.. 43 وفاة و7851 إصابة بالفيروس في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء يوم السبت، عن تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع اجمالي الإصابات إلى 7851 من بينهم 43 حالة وفاة.

وقالت في بيان إن 7059 مصابا حالتهم طفيفة، و165 آخرين حالتهم متوسطة فيما وصفت حالة 234 مصابا بالخطيرة.

وحسب ما نشرته سلطات الصحة، يمكث في غرف العناية المكثفة بالمستشفيات الإسرائيلية نحو 108 من مجمل الإصابات يتنفسون اصطناعيا بواسطة الأجهزة، وليس بقواهم الذاتية.

وتشير هذه الأرقام زيادة بنسبة 10% من الذين لا يتنفسون بصفة ذاتية، و10% من عدد المرضى الذين وصفت حالتهم بالخطيرة.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإسرائيلية بعض المناطق التي يقطنها اليهود المتشددون "مناطق محظورة"، وفرضت إغلاقا كاملا عليها بعدما أقرت الحكومة حالة الطوارئ الصحية، التي تسمح بفرض قيود مشددة على الدخول والخروج من المدن والأحياء للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية أصدرت تعليمات بتقليص عدد فحوصات فيروس كورونا، بسبب نقص المعدات الطبية اللازمة، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي.

المصدر: وكالات