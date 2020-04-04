عناصر "داعش" يعدمون 8 مدنيين شرق سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية بأن مجموعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي خطفت وأعدمت 8 مدنيين في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت وكالة "سانا"، اليوم السبت، إن مجموعة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي "ارتكبت مجزرة جديدة بحق 8 مدنيين في بادية التبني بريف دير الزور الشمالي الغربي".

وذكرت مصادر أهلية للوكالة أن المسلحين أقدموا اليوم على "إعدام 8 مدنيين من أبناء منطقة معدان... ببادية التبني أثناء بحثهم عن مادة الكمأة".

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي أقدمت فيها مجموعات من فلول داعش على مهاجمة وإعدام مدنيين أثناء قيامهم بالرعي وجمع الكمأة في أرياف الرقة ودير الزور وحمص.

وفقد تنظيم "داعش"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، كل الأراضي التي سيطر عليها خلال السنوات الماضية نتيجة عمليات شنها الجيش السوري مدعوما من روسيا، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة المتحالف مع "قوات سوريا الديمقراطية"، والجيش التركي الذي ينتشر شمال سوريا، إلا أن "الخلايا النائمة" للمسلحين لا تزال ناشطة.

المصدر: سانا + وكالات