وزير الداخلية الفرنسي يصف الهجوم قرب مدينة ليون بـ"الاعتداء الإرهابي"

وصف وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الاعتداء الذي نفّذه رجل في منطقة رومان سور إيزير جنوب شرقي البلاد وأدى لمقتل شخصين وجرح 7 آخرين، بـ "الاعتداء الإرهابي".

وقال كاستانير، اليوم السبت في مؤتمر صحفي من أمام مكان الاعتداء: "هذا الصباح هنا في رومان سور إيزير قام رجل بعمل إرهابي عبر قتل شخصين وجرح 7 آخرين وفق حصيلة أولية".

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وأضاف أن قوات الأمن تدخلت بسرعة وسيطرت عليه، مؤكدا أن مدعي عام الجمهورية المختص بقضايا الإرهاب سيدرس القضية عن كثب لتصنيفها ومعرفة إذا ما كان العمل إرهابي أم لا.

وقام طالب لجوء سوداني يبلغ من العمر 33 عاما صباح اليوم بمهاجمة عدد من المارة بسكين في منطقة رومان سور إيزير مما أدى لمقتل شخصين وجرح 7 آخرين قبل أن تسيطر عليه الشرطة وتعتقله.

وبحسب قناة "بي أف أم" الفرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة، طلب المعتدي من الشرطة أن تقتله "مما يرجح فرضية العمل الإرهابي".

المصدر: وكالات