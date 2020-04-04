فنزويلا ترفض دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومة انتقالية

رفضت فنزويلا، يوم الجمعة، دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل حكومة انتقالية من دون مشاركة الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو، داعية إلى احترام سيادة الشعب الفنزويلي.

ورفضت كاراكاس دعوة الاتحاد، وقالت إن "الاتحاد الأوروبي يعبر عن دعمه لمشروع واشنطن رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على فنزويلا إذا، وفقط إذا، تحقق مشروعها الانقلابي السابق".

إقرأ المزيد

وأضافت أن "فنزويلا تدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى احترام سيادة الشعب الفنزويلي وتذكرها بأنها كدول موقعة لميثاق الأمم المتحدة، أقل ما يمكنها فعله هو احترام أهدافه ومبادئه".

ودعت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء حليفها خوان غوايدو إلى التخلي، وإن مؤقتا، عن رئاسة فنزويلا في انتظار تنظيم انتخابات جديدة، ويعد هذا تغييرا تكتيكيا، لكنه يبدو إقرارا بفشل استراتيجيتها لإزاحة نيكولاس مادورو من السلطة.

ويقضي الاقتراح بأن يتخلى الرجلان فورا عن السلطة التنفيذية التي تؤول خلال "مرحلة انتقالية" إلى مجلس دولة يشكله نواب الجمعية الوطنية من الطرفين، ووعد الأمريكيون مقابل الموافقة على مقترحهم برفع العقوبات الصارمة تدريجيا مع تقدم المسار الانتقالي.

ورأى الاتحاد الأوروبي أن "الاقتراح الأمريكي تشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا بدون مشاركة مادورو وغوايدو، مطابق للحل السلمي الذي تدعو إليه الدول الأعضاء".

المصدر: أ ف ب