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مقتل أحد مرافقي الرئيس الأفغاني في هجوم مسلح

أخبار العالم

مقتل أحد مرافقي الرئيس الأفغاني في هجوم مسلح
Reuters
الرئيس الأفغاني أشرف غني
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قتل أحد مرافقي الرئيس الأفغاني أشرف غني، وأصيب آخر، إثر تعرضهما لهجوم مسلح في العاصمة كابل يوم الجمعة.

وقال طارق عريان، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية، إن "المسلحين أطلقوا النار على الاثنين بمنطقة باجمان حوالي الساعة الثامنة و20 دقيقة مساء الجمعة".

وأضاف عريان أن واحدا من أفراد القوة يدعى قيوم الدين مقصودي لقي حتفه في الهجوم وتعرض آخر لإصابات، وأوضح أنه يجري التحقيق في الهجوم.

هذا، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم المسلح.

المصدر: وكالات

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