الجيش التركي يبدأ إنتاج مستلزمات طبية لمواجهة كورونا

أعنلت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن مصانعها تساهم في مكافحة فيروس كورونا بالبلاد من خلال إنتاج الكمامات، والملابس الواقية، والمواد المعقمة.

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وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال اجتماع لمناقشة التدابير اللازمة لمكافحة كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بمشاركة عدد من قادة الجيش التركي، إن وزارة الدفاع أنشأت مركزا خاصا لمكافحة فيروس كورونا، يواصل مهامه في التخطيط والتنسيق، مشيرا إلى أن الوزارة قامت من ناحية أخرى بتطوير قدراتها في إنتاج أنواع مختلفة من الكمامات، والألبسة الواقية، ومواد التعقيم.

وتابع قائلا إن مديريات "دور الخياطة" التابعة لوزارة الدفاع تنتج أسبوعيا حوالي مليون كمامة، و5 آلاف بدلة واقية، بينما تنتج مديرية مصنع الأدوية التابعة للوزارة حوالي 5 آلاف ليتر من المواد المعقمة.

ولفت إلى أن شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التابعة لوزارة الدفاع بدأت اعتبارا من أمس الجمعة عملية إنتاج الكمامات، حيث من المخطط أن تنتج أسبوعيا حوالي مليونين ونصف المليون كمامة، و100 ألف بدلة واقية.

تجدر الإشارة، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم، تجاوز مليون و127 ألفا، توفي منهم أكثر من 59 ألفا.

المصدر: الأناضول