"حزب العمال" البريطاني يختار كير ستارمر زعيما جديدا له

اختار "حزب العمال" البريطاني المعارض كير ستارمر، وهو مدير سابق للادعاء العام، وسبق له أن عارض انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، زعيما له اليوم السبت خلفا لجيريمي كوربين.

وتفوق ستارمر على ريبيكا لونج-بيلي، حليفة كوربين، وليزا ناندي، وفاز بنسبة 56.2% من أصوات أعضاء الحزب ومؤيديه.

وسعى ستارمر خلال السباق إلى كسب تأييد أنصار كوربين الاشتراكيين، لكن مع الاحتفاظ بأصوات المزيد من أعضاء "حزب العمال" المحسوبين على تيار الوسط.

وقال في بيان مسجل مسبقا: "إنه لشرف عظيم لي أن يتم انتخابي رئيسا لحزب العمال. يأتي هذا في لحظة لا مثيل لها من قبل في حياتنا".

وأكد ستارمر أن الحزب برئاسته سيتعامل "بشكل بناء مع الحكومة، ولن تكون المعارضة من أجل المعارضة. لن نسجل النقاط السياسية الحزبية أو نقدم مطالب مستحيلة".

المصدر: رويترز