إصابة 600 عسكري فرنسي بكورونا

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، السبت، عن إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا.

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وقالت بارلي في مقابلة مع صحيفة "بروغريس" إن "حوالي 600 من جنودنا أصيبوا بفيروس كورونا. العدد يتوافق مع حجم انتشار الفيروس، لأنه يتطور".

وأضافت "نراقب الوضع عن كثب ونقوم بتكييف أجهزتنا لمواجهة الفيروس، ولكن وضعنا العسكري لا يتأثر".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية أمس الجمعة إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع 61 % إلى 6507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض 44 % إلى 82165 حالة، ما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين.

المصدر: RT