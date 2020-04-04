اعتقال آلاف الأشخاص في دول أمريكا الوسطى لانتهاكهم قواعد مكافحة كورونا

اعتقلت السلطات في أمريكا الوسطى آلاف الأشخاص لخرقهم القواعد التي تطبقها الحكومات للحد من فيروس كورونا الآخذ في الانتشار بسرعة في منطقة تملك موارد طبية محدودة.

ويعيش في أمريكا الوسطى عدد كبير من الفقراء الذين لا يملكون خيار العمل عن بعد أو الانتفاع بإجازة مرضية أو الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لأنهم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي ويعيشون في بيئة مزدحمة.

وقالت السلطات في هندوراس، إن نحو 2250 شخصا احتجزوا لخرقهم حظر التجول الساري منذ منتصف مارس، في حين قالت سلطات غواتيمالا إنها ألقت القبض على 5705 أشخاص بسبب مغادرتهم بيوتهم دون مبرر.

وفي بنما، اعتقل أكثر من 5 آلاف شخص في الأسابيع القليلة الماضية لخرقهم قواعد حظر التجول، كما تم احتجاز 424 شخصا آخرين لعدم التزامهم بقواعد تجعل خروج الرجال والنساء من المنازل في أيام محددة بالتناوب.

في الوقت نفسه، ألقي القبض على 712 شخصا في السلفادور لعدم التزامهم بالحجر المنزلي الإجباري الذي فرضه الرئيس نجيب أبو كيلة.

المصدر: رويترز