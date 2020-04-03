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كورونا في فرنسا يقضي على "شرطي ذي قيمة كبيرة"!

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كورونا في فرنسا يقضي على
Reuters RD/JS
الشرطة الفرنسية
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أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن وفاة "شرطي ذي قيمة كبيرة"، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في حساب الشرطة الوطنية الفرنسية على "تويتر" أن رجل الأمن الراحل (54 سنة) كان "خبيرا في أساليب التدخل السريع"، ولم يكن على اتصال بأشخاص آخرين قبل مفارقته الحياة.

يذكر أن قوات الدرك الفرنسي كانت قد أعلنت عن وفاة أحد أفرادها بفيروس كورونا في 26 مارس المنصرم.

وكانت السلطات الصحية الفرنسية أفادت، أمس الخميس، بتسجيل 471 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد، في أول تراجع في الارتفاع اليومي للمتوفين بالمرض منذ عدة أيام.

وحتى صباح الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و16 ألفا، توفي منهم أكثر من 53 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 213 ألفا.

المصدر: "تويتر" + وكالات

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