كورونا في فرنسا يقضي على "شرطي ذي قيمة كبيرة"!

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن وفاة "شرطي ذي قيمة كبيرة"، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في حساب الشرطة الوطنية الفرنسية على "تويتر" أن رجل الأمن الراحل (54 سنة) كان "خبيرا في أساليب التدخل السريع"، ولم يكن على اتصال بأشخاص آخرين قبل مفارقته الحياة.

Le directeur général et les personnels de la @PoliceNationale ont appris avec émotion le décès d'un major de police des suites du #Covid19.

Expert national en techniques d'intervention, il était un policier de très grande valeur.

Nous partageons le chagrin de ses proches. pic.twitter.com/czZxRklFbM — Police nationale (@PoliceNationale) April 3, 2020

يذكر أن قوات الدرك الفرنسي كانت قد أعلنت عن وفاة أحد أفرادها بفيروس كورونا في 26 مارس المنصرم.

وكانت السلطات الصحية الفرنسية أفادت، أمس الخميس، بتسجيل 471 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد، في أول تراجع في الارتفاع اليومي للمتوفين بالمرض منذ عدة أيام.

وحتى صباح الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و16 ألفا، توفي منهم أكثر من 53 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 213 ألفا.

المصدر: "تويتر" + وكالات