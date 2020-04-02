الولايات المتحدة.. نفاد المواد الأفيونية لمرضى كورونا يثير دعاوى لتخفيف القيود

قالت وكالة "رويترز" إن أطباء أمريكيين من الذين نفدت لديهم المواد المسكنة اللازمة لمرضى كوفيد-19، يطلبون من الحكومة الاتحادية رفع قيود الإنتاج عن صناع العقاقير.

وتعاني المستشفيات من نقص العقاقير ومنها حقن الفنتانيل التي تستخدم في وضع المرضى بأمان على أجهزة التنفس الصناعي وتسكين آلامهم حتى شفاء الرئتين.

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وفي خطاب موجه إلى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية يوم الثلاثاء، قالت جمعيات من بينها الجمعية الطبية الأمريكية والجمعية الأمريكية للصيادلة، إن إمدادات حقن الفنتانيل والمورفين والهيدرومورفين غير كافية بالفعل وطلبت زيادة مخصصات الشركات.

وكتبت هذه الجمعيات: "نثمن عمل إدارة مكافحة المخدرات في الحماية من الانحراف وإحكام السيطرة على تدفق المواد الأفيونية في مجتمعاتنا، لكن في ظل هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة يجب أن تحصل المستشفيات على إمدادات دوائية كافية لعلاج المرضى".

وبحسب إحصاء "رويترز" فإن جائحة فيروس كورونا العالمية أدت لوفاة أكثر من 5300 شخص بأنحاء الولايات المتحدة وأكثر من 237 ألف مصاب وجعلت الولايات والحكومة الاتحادية تعاني للحصول على ما يكفي من أجهزة تنفس صناعي لعلاج المرضى الذين يصارعون من أجل الأوكسجين.

المصدر: رويترز