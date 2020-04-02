بعد أزمة كورونا.. مدينة صينية تتخذ قرارا صارما بشأن أكل القطط والكلاب وتتوعد المخالفين
أعلنت مدينة شنجن (Shenzhen) إحدى أكبر المدن في الصين، اليوم الخميس أنها ستقوم بحظر أكل القطط والكلاب ابتداء من مايو المقبل، ليضاف ذلك القرار إلى حظر تجارة وتناول الحيوانات البرية.
وتؤكد حكومة المدينة، على موقعها على الإنترنت، أن هذا القرار هو "الأكثر صرامة" في الصين منذ أن بدأت السلطات الوطنية حملة ضد تناول الحيوانات البرية بعد الاشتباه في أن ظهور فيروس كورونا المستجد قد يكون مرتبطا بسوق ووهان لبيع مثل هذه الحيوانات.
ويحظر أيضا أكل حيوانات مثل الثعابين أو السحالي، ومع ذلك، فإن المدينة الكبرى في جنوب شرق البلاد ستسمح بالاستهلاك المستمر للحيوانات المائية غير المحظورة صراحة، مثل السلاحف والضفادع.
وسيواجه أولئك الذين يستمرون في استهلاك الحيوانات البرية غرامات لا تقل عن 150 ألف يوان (أكثر من 21 ألف دولار)، بينما سيواجه من يبيعونها عقوبات تبدأ من 100 ألف يوان (أكثر من 14 ألف دولار).
【#深圳成為大陸首個立法禁食貓狗城市：5月1日正式實施】3月31日，深圳市人大常委會通過《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》，自5月1日起施行。人工繁育、人工飼養的陸生野生動物，用於科學實驗、公眾展示、寵物飼養等非食用性利用的動物及其製品全部都在禁食名單內，其中包括貓狗等寵物。 pic.twitter.com/ntMIrW3BfA— 人民日報 People's Daily (@PDChinese) April 2, 2020
وأشارت جمعية الرفق بالحيوان الدولية في بيان لها إلى أن جمعيات الرفق بالحيوان رحبت بالقرار وقالت "إنها أول مدينة في الصين تحظر إنتاج وتناول لحوم الكلاب والقطط".
ووفقا لتقديرات هذه المنظمة، يتم قتل 10 ملايين كلب و4 ملايين قطط كل عام للاستهلاك في الصين.
جدير بالذكر أنه وبعد أن ارتبط بيع الحيوانات البرية في سوق ووهان بوباء "كوفيد-19"، دعا العديد من الصينيين على وسائل التواصل الاجتماعي لإنهاء هذه التجارة.
المصدر: وكالات