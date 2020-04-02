ارتفاع حاد وغير مسبوق لعدد الوفيات والإصابات بكورونا في إسرائيل وتوجه لإخلاء أحياء بالكامل

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل إلى 36 اليوم الخميس ووصلت الإصابات إلى 6857 حالة، في تزايد غير مسبوق هناك، فيما تستعد السلطات لإخلاء الآلاف من مدينة بني باراك.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 689 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد العام للمصابين بالمرض إلى 6857 حالة، في أكبر ارتفاع يومي للحصيلة منذ بدء التفشي في إسرائيل.

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت في خلال اليوم الماضي بواقع 10 حالات، وبلغ نقطة 36 حالة، ما يمثل أيضا أكبر زيادة يومية لهذا المؤشر في إسرائيل.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 338 حالة بعد أن كان مساء أمس الأربعاء على مستوى 289.

وفي غضون ذلك، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، أن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من مدينة بني باراك اليهودية التي يسكنها متدينون (حريديم)، بعد أن شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا.

وينص قرار السلطات على نقل نحو 4500 شخص ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من المدينة الواقعة بالقرب من تل أبيب، ووضعهم في العزل بفنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية