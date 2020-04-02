حصيلة الإصابات بكورونا في العالم تتجاوز نقطة مليون حالة بينها 210 آلاف شفاء

تجاوز العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم حاجز مليون حالة، بينها 210 آلاف شفاء فقط.

وحتى الآن، سجلت في العالم 1000177 إصابة بفيروس كورونا في أكثر من 170 بلدا، بما فيها 51356 وفاة و210199 حالة شفاء.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس، حيث رصدت فيها 235747 حالة، وتأتي إيطاليا في المركز الثاني بـ115242 حالة، وإسبانيا في المرتبة الثالثة بـ110238 حالة، وتمثل ألمانيا الدولة الرابعة بـ84264 إصابة، بينما تحتل الصين، التي تعد مصدرا للوباء، الموقع الخامس بـ81589 مصابا.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ13915 حالة، لتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ10096 حالة، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة بـ5620 حالة، وتعد فرنسا الدولة الرابعة في هذه القائمة بـ4503 وفيات مسجلة، فيما تراجعت الصين، التي تعتبر مصدرا للوباء، إلى المركز الخامس بـ3318 وفاة ناجمة عن الفيروس.

وتأتي غالبية حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد من نصيب الصين، التي سجلت فيها، حسب البيانات الرسمية، 76408 متعافين، حيث أعلنت السلطات الصينية سابقا أنها تمكنت من احتواء الوباء، وسط عودة تدريجية للحياة الطبيعية إلى مدينة ووهان، التي بدأ منها انتشار المرض.

وتعبر إسبانيا الدولة الثانية عالميا في قائمة حالات الشفاء، حيث رصدت جهاتها المعنية 26743 متعافيا من المرض، وتحتل ألمانيا المركز الثالث بـ21400 حالة، وتأتي إيطاليا في المركز الرابع بـ182787 حالة.

www.worldometers.info

المصدر: RT + worldometers