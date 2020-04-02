الولايات المتحدة.. عدد ضحايا كورونا يتجاوز الـ5000 والبطالة تبلغ مستوى قياسيا

تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حاجز الخمسة آلاف، بالتوازي مع ارتفاع معدلات البطالة إلى مستوى غير مسبوق من حيث عدد العاطلين عن العمل.

وتظهر آخر بيانات معهد جونز هوبكنز الأمريكي الذي أطلق مشروعا خاصا بمتابعة تفشي كورونا في العالم أن 5137 شخصا على الأقل توفوا في الولايات المتحدة إثر إصابتهم بالفيروس حتى اليوم الخميس.

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ولا تزال مدينة نيويورك أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة، ووقعت هناك 1374 من هذه الوفيات، بالإضافة إلى 585 حالات وفاة أخرى سجلت في ولاية نيويورك.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم تجاوز فيها عدد الإصابات المؤكدة بكورونا الـ200 ألف وبلغ حتى الآن 216722 حالة.

في الوقت نفسه، نشرت وزارة العمل الأمريكية تقريرا صادما كشف أن أكثر من 6.6 مليون شخص سجلوا أنفسهم كعاطلين عن العمل خلال الأسبوع الماضي، ما يتجاوز بضعفين العدد القياسي السابق الذي تم تسجيله قبل أسبوع فقط.

Unemployment Insurance Weekly Claims



Initial claims were 6,648,000 for the week ending 3/28 (+3,341,000).



Insured unemployment was 3,029,000 for the week ending 3/21 (+1,245,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW — US Labor Department (@USDOL) April 2, 2020

ومن المحتمل أن تبلغ معدلات البطالة في الولايات المتحدة الشهر الجاري 15% حيث ستحطم الرقم القياسي السابق (10.8%) الذي يعود إلى عام 1982.

وتعكس هذه البيانات الصادمة مدى تضرر اقتصاد الولايات المتحدة كغيرها من دول العالم جراء الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية في محاولة لردع تفشي الفيروس، بما في ذلك تقييد تحركات المواطنين وإغلاق المشاريع غير الحيوية.

المصدر: RT + أسوشيتد برس