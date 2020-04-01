كورونا.. أمور غريبة تحصل مع شرطة نيويورك

سجلت الإصابات في صفوف شرطة نيويورك ارتفاعا كبيرا حيث بلغ عدد الإصابات قرابة 20 % من العدد الإجمالي للموظفين وهو 38 ألفا.

وقال قائد الشرطة تيرينس موناهان إن حوالي 6100 ضابط، وحوالي 17٪ من القوى العاملة خرجوا من الخدمة بداعي الشعور بسوء الحالة الصحية وحصلوا على إجازات مرضية.



وقبل يوم واحد ، قال الحاكم أندرو كومو إنه "قلق" بشأن "خوف العمال الأساسيين وعدم رغبتهم في الحضور. قال كومو يوم الثلاثاء "أنت تعلم أن عدد ضباط الشرطة الذين يمرضون آخذ في الارتفاع".



كما صرح مسؤولو إدارة الإطفاء في نيويورك لشبكة NBC News يوم الثلاثاء أن 282 عضوا ، بما في ذلك رجال الإطفاء، قد ثبتت إصابتهم بـ COVID-19. وقالت الوزارة في الوقت نفسه ، فإن حجم المكالمات على رقم النجدة 911 يسجل أعلى مستوى يومي قياسي.



ويوم الاثنين ، تم إجراء 6527 مكالمة طبية على رقم النجدة 911.

المصدر: وكالات