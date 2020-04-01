ترامب يجتمع بمدراء شركات النفط لبحث مساعدة قطاعهم

أفاد مصدر مطلع اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط إلى البيت الأبيض لبحث سبل دعم قطاعهم، إثر الهبوط التاريخي في أسعار الطاقة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "ترامب سيبحث عددا من الخيارات لمساعدة الصناعة، تشمل إمكانية فرض رسوم على واردات النفط من السعودية".

وأشارت، إلى أن الاجتماع سينعقد يوم الجمعة المقبل، وسيحضره ممثلون عن شركات نفط رئيسية مثل "إكسون موبيل"، و"شيفرون"، و"أوكسيدنتال بتروليوم".

وهبطت أسعار النفط إلى ثلثها هذا العام في ظل توقف شبه تام للاقتصادات العالمية بسبب فيروس كورونا، وأثر حرب الأسعار بين كبراء المنتجين، ما يهدد بانهيار صناعة النفط الصخري الأمريكية التي كانت مزدهرة يوما ما، حيث أن تكاليفها عالية نسبيا.

المصدر: "رويترز"